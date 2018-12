Jorge Mendes terá oferecido Leonardo Jardim ao Milan

O Milan passa por um mau bocado no campoenato italiano e Gennaro Gattuso estará 'preso por um fio'. Há quem diga que se não vencer o SPAL, este sábado, o treinador acabará mesmo por ser dispensado.Como é normal nestas situações já se fala em possíveis sucessores e a liderar a lista surge Arsène Wenger. Só que o elevado salário que o francês parece exigir pode ser um forte impeditivo à sua contratação.O 'Calciomercato' avança esta sexta-feira que há mais um nome na corrida. Jorge Mendes terá falado com os dirigentes do clube de Milão e sugerido Leonardo Jardim, ex-técnico do Monaco, que se encontra desempregado.Jardim já disse que não está disponível para regressar a Portugal no imediato, por isso pode muito bem deixar-se seduzir por um projeto como este. Em Milão o técnico português é visto como um bom treinador que fez um grande trabalho no Monaco e que está sempre atento aos escalões de formação.