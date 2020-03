Jorge Silva e a situação do coronavírus em Itália: «A cada dia que passa só piora»

Itália é o país europeu mais fustigado pela pandemia da Covid-19 e o desporto no país também sentiu as repercussões. Todas as modalidades foram suspensas até abril e, estando a viver numa das zonas mais ameaçadas num país em quarentena, Jorge Silva explicou como tem lidado com o coronavírus.

“Está uma confusão! A cada dia que passa as coisas em vez de melhorarem só pioram! Tivemos de alterar as nossas rotinas. Já não treinamos há uma semana. Para colmatar a falta de treino, o ‘professor’ manda-nos um plano para fazermos em casa para não perdermos a forma física. Temos que estar fechados em casa e só podemos sair para ir ao supermercado...”, confessou o médio, de 21 anos, antes de abordar as hipóteses de voltar a casa.





Recorde-se que Cristiano Ronaldo e Rafael Leão foram dois jogadores portugueses que já regressaram a Portugal, mas Jorge coloca de lado essa opção. “Tentei ir para Portugal tal como os outros colegas tentaram para os países deles mas chegámos à conclusão de que é melhor ficar aqui sem sair de casa. O vírus está por todo o lado e não adianta mudar de país. Andar no aeroporto agora é perigoso e, quando fôssemos para o nosso país, teríamos de estar isolados”, justificou.