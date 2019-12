Jornalista italiano garante que Ibrahimovic aceitou proposta do AC Milan

Ibrahimovic estará mesmo de regresso ao futebol europeu, mas concretamente ao italiano. Segundo avança esta quinta-feira o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o avançado sueco aceitou a proposta do AC Milan e assina contrato de seis meses nas próxima horas.





De acordo com as informações de Di Marzio, Ibrahimovic decidiu aceitar o projeto apresentado pelo AC Milan, que poderá contar com o avançado a partir de janeiro.Depois de duas temporadas nos LA Galaxy, Ibrahimovic estará novamente a disputar a Serie A.