José Mourinho empresta Florenzi ao Milan

Alessandro Florenzi vai ser reforço do Milan por empréstimo da Roma. O clube rossonero encontra solução para a lateral direita e o emblema da capital italiana ‘livra-se’ de um jogador com peso significativo na massa salarial. Campeão no último Europeu, Florenzi não entra nas contas de José Mourinho para a nova temporada (nem sequer viajou para o estágio no Algarve) e, a exemplo do que aconteceu nas duas últimas épocas – com passagens por Valencia e PSG –, volta a ser cedido. Desta vez o acordo, explicou o jornalista Gianluca Di Marzio, contempla uma cláusula de compra obrigatória, caso o Milan consiga a qualificação para a Liga dos Campeões em 2022 e o defesa de 30 anos cumpra um determinado números de jogos.

O Sevilha também mostrou interesse no internacional italiano e, segundo o portal ‘Il Romanista’, chegou a propor o ex-Sporting Gudelj como moeda de troca, uma vez que Mourinho continuar à procura de um médio, depois de falhar a contratação de Xhaka. Só que os argumentos do Milan foram mais fortes e convenceram Florenzi e a Roma, que, inicialmente, pretendia uma saída a título definitivo.

A prioridade do Milan era o regresso de Diogo Dalot, lateral que já esteve na época passada cedido pelo United e com um bom rendimento. De tal forma que Solskjaer, técnico dos red devils, não facilitou novo empréstimo e parece determinado em manter o jovem português. De qualquer forma, o clube de Manchester exige uma verba entre os quatro e os cinco milhões de euros para voltar a ceder Dalot. Um valor que levou o Milan a pensar em alternativas e a chegar a Florenzi.