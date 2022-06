José Mourinho: «Não precisei de estar num país três, quatro ou cinco anos para vencer»

José Mourinho deu uma entrevista à Sky Sports onde recorda a carreira de treinador principal que começou há mais de 20 anos. O treinador, de 59 anos, recordou o facto de ter sido campeão em Portugal, Itália, Inglaterra e Espanha sem precisar de um período prolongado para o conseguir."Venci nesses quatro países muito, muito cedo. Não precisei de lá estar três, quatro ou cinco anos para vencer. Foi no imediato. Na primeira ou, no máximo ,na segunda temporada. Acho que sucedeu porque tentei entender a equipa, estudei-a. Tentei tirar o melhor das diferenças tentando colocar em prática as minhas próprias ideias mas, ao mesmo tempo, respeitando as culturas locais e, no meu caso, também o sentimento local e a abordagem do jogo", deu conta o agora treinador da Roma, que conquistou a primeira Liga Conferência da história.O 'Special One' é tido como um dos melhores treinadores de sempre quando a liderança vem a lume e levantou um pouco do véu porque assim é."A liderança significa que as pessoas têm de te seguir. E para te seguirem, elas têm de acreditar em ti. Normalmente, elas acreditam em ti se sentirem empatia, se sentirem honestidade. No meu caso pessoal enquanto líder, significa exatamente a responsabilidade de não dececionar as pessoas. Tu tens de estar com eles e para eles, o tempo todo. Eles têm de confiar em ti", explicou Mourinho, dando conta que o "jovem no ano 2000 é diferente do jovem de 2022" e, por isso, a liderança também acabou por se alterar.As lágrimas do português após conquistar a Liga Conferência não escaparam à curiosidade do jornalista, uma vez que Mourinho já ganhou, por exemplo, a Liga dos Campeões por duas vezes. "Faz parte do meu ADN", começou por vincar. "Faz parte da natureza de alguém que quer estar no futebol por muitos anos. Se tu não és apaixonado por futebol e consegues tudo o que há para alcançar no futebol, simplesmente desistes e aproveitas as medalhas e a vida fora do futebol. Mas se tu amas o futebol não queres parar. Se amas o futebol, não sentes que estás a envelhecer. Sentes-te fresco, jovem, e esse sentimento vai até aos teus últimos dias", afirmou 'Mou'.