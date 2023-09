Jovane Cabral estreia-se a marcar e salva Paulo Sousa de terceira derrota consecutiva

A Salernitana continua sem conseguir encontrar o caminho das vitórias na Serie A após não ter ido além do empate (1-1) na receção ao Frosinone, em jogo a contar para a 5.ª jornada.A equipa orientada por Paulo Sousa viu os visitantes adiantarem-se cedo no marcador, aos 12 minutos, graças ao golo apontado por Simone Romagnoli. A reação surgiu na segunda parte quando Jovane Cabral, aos 52 minutos, se estreou a marcar pela equipa italiana. A Salernitana, que vinha de duas derrotas consecutivas, continua sem vencer nesta edição na Serie A. Com este empate, soma o terceiro ponto ao em cinco jogos, ocupando o 18º lugar. Já o Frosinone está 5.º lugar com 8 pontos.A Salernitana volta a competir a 27 de setembro na visita ao Empoli, em jogo referente à 5.ª jornada da Serie A.