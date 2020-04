Jovem defesa do Vicenza sofre hemorragia cerebral e luta pela vida no hospital

O Vicenza, clube da Serie C italiana, revelou que o jovem Edoardo Bolzon, da sua equipa de sub-17, está internado no hospital a lutar pela vida depois de ter sido submetido a uma cirurgia, na sequência de uma hemorragia cerebral.





O defesa sentiu-se mal durante a última noite e foi rapidamente levado para o hospital de Treviso, onde foi operado, e encontra-se em estado crítico."Edoardo, sempre provaste ser um guerreiro no campo, a lutar por cada bola mais do que ninguém, esse é o teu espírito", revelou o clube, numa nota publicada o seu site."Este é um jogo ainda mais difícil que vais ter de enfrentar, mas nós sabemos como és forte, os teus companheiros e equipa e toda a familia biancorosa está a teu lado neste momento. Força Edo, não desistas! Estamos à tua espera no campo, com a tua camisola", pode ainda ler-se na mesma nota.