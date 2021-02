Jovem promessa italiana deixa futebol profissional para estudar em Harvard

Estamos habituados a ouvir histórias de jogadores que colocam os estudos de parte para prosseguir carreira no futebol, mas o caminho inverso é algo pouco visto. Mas a verdade é que também acontece. Um dos últimos exemplos é o italiano Alessandro Arlotti, um jogador de 18 anos que decidiu deixar o Pescara para rumar ao Estados Unidos para estudar na conceituada Universidade de Harvard, conforme o próprio partilhou nas redes sociais.





Em Harvard irá conciliar os estudos com a prática do 'soccer', nos Harvard Crimson, colocando claramente em segundo plano aquilo que poderia ser uma bem sucedida carreira no futebol europeu. Até porque, conforme mostra o seu currículo, não se tratava de um jogador desconhecido por terras italianas, tendo até representado a sua seleção no Mundial de Sub-17 de 2019, numa altura em que atuava nos franceses do Monaco.