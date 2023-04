Justiça italiana confirma que árbitro insultou Mourinho no Cremonese-Roma

"Toda a gente te mija em cima, vai para casa, vai para casa". As palavras de mau gosto do quarto árbitro Marco Serra, no Cremonese-Roma, em março, para José Mourinho, tiveram consequências. A Procuradoria-Geral da República na Itália considerou culpado o juiz de futebol do encontro da Serie A pelo cariz das palavras proferidas ao treinador português."Houve uma natureza objetivamente imprópria, abusiva e até ofensiva das palavras utilizadas, que violaram os princípios de lealdade, probidade e retidão que fundamentam o sistema desportivo", considerou o procurador Giuseppe Chinè, em palavras citadas pela imprensa italiana, sendo que a sentença ainda não é conhecida.'Mou' protagonizou um bate-boca durante o encontro do campeonato italiano e acabou por ter de ser demovido por alguns membros da Roma. No final da partida, na presença do árbitro principal, Marco Piccinini, e delegados ao jogo, o português acusou Serra."Se tens tomates, se és um homem, repete aquilo que me disseste no campo, depois pede desculpa e isto acaba aqui", disse Mourinho, ao que Serra retorquiu: "Desculpa pelo quê? Não tenho de pedir desculpa a ninguém, não disse nada", que negou sempre tais palavras.