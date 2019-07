Juventus assegura Cristian Romero

A Juventus anunciou esta sexta-feira a contratação do central argentino Cristian Romero. A formação bianconeri chegou a acordo com o Génova para a transferência, pagando 26 milhões de euros, com 5,3 milhões em variáveis pelo defesa de 21 anos, que somou 27 jogos e dois golos na sua estreia na Serie A.





Romero fica uma temporada emprestado ao Génova, regressando a Turim em junho de 2020.