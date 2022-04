Juventus bate Fiorentina e marca encontro com o Inter Milão na final da Taça de Itália

A Juventus, detentora do troféu, qualificou-se esta quarta-feira para a final da Taça de Itália de futebol pela 21.ª vez no seu historial, ao vencer por 2-0 na receção à Fiorentina, no jogo da segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo por 1-0 em Florença, a formação bianconera dilatou a vantagem na eliminatória aos 32 minutos, com um golo de Federico Bernardeschi, antes de o brasileiro Danilo sentenciar o apuramento da equipa de Turim, aos 89.

A Juventus, recordista de troféus da Coppa, com 14, vai disputar a final diante do Inter Milão, que na terça-feira venceu o rival AC Milan por 3-0, com dois golos do argentino Lautaro Martínez e um do alemão Robin Gosens, após o nulo (0-0) que se tinha registado na primeira mão.

A final da Taça de Itália está agendada para 11 de maio, no Estádio Olímpico, em Roma.