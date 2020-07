Juventus confirma lesão de Dybala e argentino está em dúvida para a Champions

A Juventus confirmou esta segunda-feira que o argentino Paulo Dybala tem uma distensão na coxa esquerda, ficando em dúvida para o jogo com o Lyon, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Segundo o boletim clínico do clube de Turim, que no domingo se sagrou campeão italiano pela nona vez consecutiva, o avançado tem "uma distensão do músculo femoral traseiro da coxa esquerda" e será avaliado "todos os dias".

A Juventus não revelou a duração da recuperação, cujas estimativas, pelo tipo de lesão, apontam para 10 a 15 dias, colocando o argentino, um membro influente da equipa de Maurizio Sarri, em dúvida para o jogo de dia 7 de agosto.

A equipa de Cristiano Ronaldo tem ainda dois jogos da Liga italiana, frente a Cagliari e Roma, que o internacional argentino de 26 anos vai falhar, além de ter de inverter uma desvantagem de 1-0 trazida da primeira mão contra o Lyon.