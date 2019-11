Juventus dá Demiral ou Rugani para ter Donnarumma

A Juventus quer contratar o guarda-redes Donnarumma, estando disposta a oferecer ao Milan, além de uma avultada compensação monetária, o passe de Rugani ou do ex-Sporting Demiral.

A proposta deve ser colocada em cima da mesa de negociações no final da temporada, ou seja, quando o superguardião, de 20 anos, estiver a um ano do final do contrato. A vecchia signora está interessada em remodelar a baliza – Buffon está vinculado até 30 de junho de 2020, tudo indicando que encerre logo a seguir a carreira – e encara Donnarumma como o homem que pode tomar conta dela durante pelo menos... uma década.

Conhecedora de que o Milan pretende reforçar o eixo defensivo, a Juve acena com Rugani e Demiral, sendo que este último é há muito cobiçado pelos rossoneri. O defesa turco, que passou pela Academia de Alcochete, não tem sido opção para Maurizio Sarri, contabilizando apenas 90 minutos em 2019/20. Muitíssimo pouco! Demiral encontra-se assim recetivo a uma mudança de ares, pois acredita que tem mais hipóteses de ser titular no Milan.

Szczesny vai renovar

O atual dono da baliza da Juventus é Szczesny, cujo vínculo finaliza a 30 de junho de 2021. A Juventus está muito satisfeita com o comportamento do polaco, de 29 anos, e vai propor-lhe que fique mais tempo em Turim. A vecchia signora prepara-se para lhe oferecer um contrato válido até 30 de junho de 2024 e, obviamente, um assinalável aumento salarial. Se o plano de Fabio Paratici der certo, a Juve ficará com uma dupla de guarda-redes de fazer inveja a qualquer emblema do Velho Continente.