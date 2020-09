Juventus de Ronaldo arranca Serie A com receção à Sampdoria. Roma de Paulo Fonseca em Verona

Decorreu esta quarta-feira o sorteio da edição 2020/2021 da Serie A. A Juventus de Cristiano Ronaldo inicia a defesa do título com a receção à Sampdoria, enquanto a Roma, orientada por Paulo Fonseca, desloca-se ao terreno do Hellas Verona, onde alinha Miguel Veloso.





O duelo entre a Lazio e a Atalanta será o jogo grande da ronda inaugural, em que o Nápoles, de Mário Rui, defronta o Parma, de Bruno Alves.O campeonato italiano arranca no fim-de-semana de 20 de setembro, com final previsto para o dia 23 de Maio.