Juventus divulga convocados e são várias as baixas de peso para o jogo com o Benfica

A Juventus viaja para Lisboa, onde esta terça-feira defronta o Benfica, com várias baixas de peso. A partida é fulcral para os italianos porque podem já ficar arredados dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões caso não vençam as águias no Estádio da Luz, na quinta jornada da fase de grupos.Massimilliano Alegri tem motivos para sorrir a nível desportivo já que os transalpinos bateram o Empoli, por 4-0, e encetaram o segundo triunfo consecutivo.Quanto a lesões, o azar tem batido à porta da vecchia signora. Nos últimos dias, o médio argentino Leandro Paredes lesionou-se e é baixa confirmada diante da equipa de Roger Schmidt.Di María estava em dúvida mas também não integra a lista de convocados. O mesmo sucede com Bremer, Paul Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge e Aké, todos lesionados. Chiesa é um lesionado de longa data e está praticamente recuperado, mas Allegri preferiu não arriscar a sua utilização ante o Benfica.Samuel Iling-Junior, avançado inglês de 19 anos, é a grande novidade nos eleitos da Juventus.