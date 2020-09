Juventus goleia em jogo-treino e dá sinal que está pronta para a luta

A Juventus mostra estar na máxima força e pronta para o arranque da temporada 2020/2021. Este domingo a formação de Turim defrontou e goleou o Novara, por 5-0, em jogo-treino, com Cristiano Ronaldo em destaque.





O internacional português, autor do primeiro golo da partida, mostra que é uma das peças chaves da equipa formada por Andrea Pirlo e que está pronto para a nova época.Merih Demiral (aos 56'), Marko Pjaca (66') e Manolo Portanova, que bisou marcando os dois golos já depois do minuto 90, foram os jogadores que fizeram gosto ao pé.A Juventus dá o pontapé de saída na Serie A no próximo domingo, às 19h45, frente à Sampdoria.