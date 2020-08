Juventus, Inter ou a 'casa' Roma: Dzeko decide hoje o futuro

Edin Dzeko tem sido associado ao interesse da Juventus e do Inter, e a verdade é que o avançado, de 34 anos, deve decidir hoje o futuro. De acordo com a imprensa italiana, o ponta-de-lança da Roma, de Paulo Fonseca, irá ter uma reunião com o CEO do clube, Guido Fienga, de forma a perspetivar o próximo passo.

O bósnio tem contrato com os giallorossi até junho de 2022, mas a vontade do jogador será o que irá pesar na hora de a direção da Roma decidir a próxima manobra. É apontado que, se Dzeko quiser deixar a capital italiana rumo a Turim, a direção romana irá facilitar a saída do avançado para a Juve. Caso contrário, permanecerá às ordens de Fonseca.

Entretanto, a Sky Sports avançou que a Roma recusou uma proposta do Tottenham, de José Mourinho, pelo extremo italiano Zaniolo.