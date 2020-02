Juventus já sabe o preço de Tonali: 60 milhões de euros

Sandro Tonali tem sido dos jogadores mais em evidência na Serie A esta temporada. O jovem médio do Brescia, de 19 anos, tem sido frequentemente associado aos maiores clubes italianos e os responsáveis do clube da Lombardia esfregam as mãos de contentes pela perspetiva de um grande negócio.





Massimo Cellino, presidente do Brescia, terá informado Juventus e Inter, os principais interessados, de que Tonali está avaliado entre 55 e 60 milhões de euros no próximo mercado de transferências. Milan e Nápoles também são apontados como destinos do jovem médio-defensivo.Tonali apontou um golo e selou quatro assistências em 23 jogos pelo Brescia esta temporada, tendo já feito a estreia como internacional italiano, chamado por Roberto Mancini em três ocasiões.