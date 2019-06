Juventus pede 'assistência financeira' à Adidas

A Juventus vai solicitar à sua marca patrocinadora, a Adidas, ajuda financeira para assegurar a contratação de Paul Pogba, que deseja sair do Manchester United. Segundo o 'Corriere dello Sport', depois de o médio francês ter dado primeiro passo ao assegurar querer abandonar Old Trafford este verão, os bianconeri começaram a trabalhar na aquisição do internacional gaulês, cuja transferência está avaliada em 135 milhões de euros.





A concorrência do Real Madrid, treinado por Zidane, é forte e a formação italiana recorreu à Adidas, com o qual têm contrato de patrocínio válido por 8 anos e no qual embolsa uma verba a rondar os 408 milhões de euros. Ademais, a Adidas patrocina igualmente Pogba e poderia ter interesse em juntar o médio ao clube italiano.