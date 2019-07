Juventus pesca jovem promessa no Lyon

A Juventus 'pescou' mais uma pérola em França: Hamza Rafia, de 20 anos, assinou esta sexta-feira por três temporadas (com mais uma de opção) com a formação de Cristiano Ronaldo e abandona o Lyon, ao qual chegou com 10 anos. É esperado em Turim na próxima segunda-feira para exames médicos e o destino inicial deve ser a formação sub-23 da Juventus, que evolui na Serie C



Para garantir que o emblema gaulês era compensado pela sua saída, o internacional jovem francês exigiu assinar contrato profissional com o Lyon antes de assinar pelos bianconeri. Rafia foi um dos destaques do Lyon na última edição de UEFA Youth League, no qual apontou 3 golos e assinou 4 assistências nos 8 jogos disputados.