Juventus pode atacar Mbappé com 215 milhões de euros

Kylian Mbappé está definitivamente nas cogitações da Juventus e a sua contratação pode custar ao clube italiano qualquer coisa como 215 milhões de euros, segundo as contas do 'TuttoSport'.O passe do jogador do Paris Saint-Germain está avaliado neste montante, mas a operação acarreta outras somas astronómicas devido ao salário que teria de ser pago ao avançado. Aquele jornal italiano estima que Mbappé não aceite menos de 20 milhões de euros líquidos por época, valor que sobe para os 37 milhões se falarmos em termos brutos.Ora, diluindo os 215 milhões da compra por um contrato de cinco anos e somando o vencimento, o custo anual para ter Mbappé em Turim andaria na ordem dos 80 milhões de euros, o mesmo peso que Cristiano Ronaldo tem atualmente nas contas do clube transalpino.Mbappé vai na segunda temporada ao serviço do PSG e soma 16 golos em 19 partidas. Tudo isto com apenas 20 anos.