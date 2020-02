Juventus pode 'perder a cabeça' por Van Dijk

A Juventus não está disposta a facilitar no desejo de conquistar a Liga dos Campeões e, segundo informações do tabloide britânico 'The Sun', pode perder a cabeça por Virgil van Dijk, defesa-central do Liverpool. Segundo foi noticiado, a oferta do campeão italiano poderá chegar a 180 milhões de euros, o que tornaria o internacional holandês um dos mais caros de sempre do futebol mundial, numa lista liderada por Neymar, que obrigou o PSG a desembolsar 222 milhões de euros para o resgatar ao Barcelona.





O momento dos bianconeri não é o mais famoso e Maurizio Sarri pode vir a ser rendido no verão por Pep Guardiola