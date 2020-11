Juventus procura 'encontrar' Dybala afastado da seleção por problema genital

O que se passa com Dybala? A questão está a preocupar a Juventus e os adeptos de futebol. O avançado argentino, que outrora se mostrou tantas vezes decisivo, não parece o mesmo, como refere a imprensa transalpina desta segunda-feira no que diz respeito que fez em campo ontem no empata do Juventus frente à Lazio - entrou aos 76' para o lugar de Cristiano Ronaldo, que saiu tocado.





#SelecciónMayor El delantero de la @juventusfc, @PauDybala_JR, queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones. pic.twitter.com/jMrRhsmfjK — Selección Argentina (@Argentina) November 8, 2020

A ajudar ao mau momento que atravessa na Juventus, Dybala também não estará presente nos próximos compromissos da seleção argetina.A Federação da Argentina anunciou que Dybala sairia da lista de convocados, para os jogos da fase de apuramento para o Mundial, com o Paraguai e o Peru, "devido a problema na zona genital".Um 'contratempo' que a Juventus vai tentar aproveitar para recuperar o jogador fisíca e psicologicamente. Os rumores de uma eventual transferência que já se fazem ouvir desde a temporada passada, certamente não ajudaram à confiança do jogador, que a imprensa italiana diz estar cada vez mais com o pensamento afastado dos relvados.