Juventus quer voltar aos treinos mas Matthijs de Ligt deixou Turim e foi para a Holanda

A imprensa italiana conta que o jovem central Matthijs de Ligt saiu de Turim e foi para a Holanda com a namorada, aumentando, assim, para nove o número de jogadores da Juventus que neste momento estão fora de Itália.





A companheira do jogador, AnneKee Molenaar, partilhou um vídeo nas stories do Instagram onde os dois surgem a correr pelo campo na Holanda. Numa foto mostra que levaram a cadela do casal.Ambos têm estado em quarentena em Turim, mas com esta saída quando regressarem a Itália vão ter de ficar mais 14 dias em confinamento.A Juventus tem Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny fora do país.Recorde-se que o campeão italiano quer voltar aos treinos entre 4 e 18 de maio.