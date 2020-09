Juventus reforça equipa sub-23 com avançado de... 32 anos

No mesmo dia em que apresentou oficialmente Arthur Melo como novo reforço da equipa principal, a Juventus aproveitou o momento para anunciar a chegada de mais um jogador para a frente de ataque da equipa sub-23, equipa que milita na Serie C do campeonato italiano, ou seja, no terceiro escalão. O pormenor curioso é que Andrea Brighenti tem... 32 anos e será o jogador mais experiente do plantel bianconeri, que conta ainda com mais quatro nomes acima dos 23 anos: Stefano Gori (24), Dario Del Fabro (25), Timothy Nocchi (30) e Raffaele Alcibiade (30).





Andrea Brighenti è un giocatore della #Under23 ??



Arriva a titolo definitivo dal Monza. Benvenuto pic.twitter.com/z1UA223l9n — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2020