A Juventus está disposta a gastar 230 milhões de euros para comprar sete jogadores, segundo o ‘Corriere Dello Sport’. Aos nomes sonantes de Morata (Chelsea) e Kovacic (Real Madrid) , juntam-se Mattia Perín (Génova), Matteo Darmian (Man. United), José Giménez (At. Madrid) e Emre Can (Liverpool). Douglas Costa - jogou em Turim por empréstimo do Bayern e tem cláusula de 40 milhões - é outro alvo.