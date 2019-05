Depois de ter sido confirmada a saída de Massimiliano Allegri do comando técnico da Juventus, vários treinadores já foram apontados ao clube de Turim e um deles foi Jurgen Klopp.Só que não será fácil o clube italiano garantir o líder do Liverpool e um dos treinadores da moda. Klopp aufere 8 milhões de euros por época (seria necessário superar este valor para o convencer a deixar Anfield) e tem contrato até 2022. A cláusula, essa, é astronómica. Segundo o jornal 'Mirrror' está fixada em 36 milhões...Num ano em que a Juventus tenta construir uma equipa competitiva, com vista a voltar a atacar a Liga dos Campeões na próxima época, estes valores tornam-se quase proibitivos.Segundo a imprensa internacional, as alternativas parecem ser Antonio Conte, José Mourinho (desempregados), Filippo Inzaghi (Bolonha) e Maurizio Sarri (Chelsea).