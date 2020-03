Juventus vai continuar investimento no plantel

Depois de gastar mais de 200 milhões em reforços na época passada (85 só em De Ligt), a Juventus prepara nova ofensiva ao mercado e volta a não olhar a gastos.





Com a provável dispensa de Higuaín, o clube de Turim aposta forte no reforço do ataque e Harry Kane (Tottenham) e Icardi (cedido pelo Inter ao PSG) são as prioridades. Mas há mais. O ‘Corriere dello Sport’ coloca a Juve na corrida por Aouar, médio-ofensivo, de 21 anos, que joga no Lyon.E para superar a concorrência de PSG e Man. City serão precisos, pelo menos, 70 M€. Jorginho, médio ‘fetiche’ de Sarri, com quem trabalhou no Nápoles e Chelsea, é outro dos alvos.