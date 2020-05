Juventus volta à carga por Neymar e pode incluir Dybala no negócio

Depois de ter tentado no verão, a Juventus está a planear voltar à carga para juntar Cristiano Ronaldo e Neymar em Turim. Segundo a televisão italiana ‘7 Gold’ o emblema transalpino está a pensar incluir Paulo Dybala no negócio.





Este cenário já foi falado em diversos meios, uma vez que o Paris Saint Germain está a preparar já há meses um futuro sem o craque brasileiro e vê no argentino, cujo passe está avaliado em 85 milhões, uma boa alternativa.A televisão italiana garante que a Juventus continua "obcecada" em vencer a Liga dos Campeões e acredita que a dupla CR7-Neymar pode ser o segredo para conseguir o título europeu. Não obstante, a ‘vecchia signora’ não está disposta a cumprir as exigências financeiras de Neymar e, por isso, teria de ser equacionado um salário inferior ao que recebe em França.Contudo, a mesma fonte garante que o craque brasileiro só admite baixar um salário se isso significar vestir a camisola do Barcelona. Neymar quer voltar a jogar com Messi, Luis Suárez e companhia e só nesse cenário equaciona abdicar de dinheiro.