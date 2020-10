Kalinic deixa At. Madrid e assina pelo Verona

O At. Madrid e o Verona chegaram esta segunda-feira a acordo para a transferência do croata Nikola Kalinic, que assinou em definitivo até 2022, com mais um ano de opção, pelo emblema capitaneado pelo português Miguel Veloso.

"Na sua carreira, Nikola Kalinic fez 480 jogos profissionais, marcando 162 golos e proporcionando 52 assistências. Nas principais ligas nacionais disputou 335 jogos: 115 na Liga italiana (38 golos), 17 na Liga espanhola (dois golos), e 44 na Liga inglesa (sete golos)", escreveu o emblema gialloblu nas redes sociais.

Contratado pelos madrilenos em 2018/19, Kalinic, de 32 anos, esteve emprestado à Roma, de Paulo Fonseca, na época anterior, onde apontou cinco golos em 19 partidas.