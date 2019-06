Kean é do Inter desde pequenino e quer seguir para Milão

O amor é uma coisa muito forte. E é de amor que se fala quando tentamos explicar os motivos que levam Moise Kean, jovem prodígio da Juventus, a encarar com perfeita normalidade uma hipotética mudança para o Inter de Milão. A explicação é dada pelo pai, Biorou Jean Kean, e tem como base o tal amor antigo.

"Tudo começou quando andávamos a passear pelos mercados e lhe disse para escolher uma camisola. Ele não teve qualquer dúvida. Escolheu imediatamente a camisola nerazzurra do Obafemi Martins", revelou orgulhoso.

"O Inter é a casa dele. Foi ele que os escolheu em criança e por isso quer ir para lá. Depois, tudo dependerá das ofertas que chegarem por ele. Se o Inter oferecer mais do que ele recebe agora, parece-me normal que mude de clube. Quando jogava no Torino dizia-me sempre – ‘Depois do Toro leva-me para o Inter’", rematou.

"Li nos jornais que ele podia sair para o estrangeiro, mas ainda não falei com o Mino Raiola. Ele é um adulto, mas tem aqui as raízes dele. Prefiro que vá para o Inter em vez de acabar na Holanda", rematou.