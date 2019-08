Kevin-Prince Boateng deixa aviso: «Não vim para brincar...»

Depois de ter sido anunciado como reforço da Fiorentina, eis a apresentação de Kevin-Prince Boateng. O médio ganês, de 32 anos, que na última época representou a Sassuolo e o Barcelona, irá envergar a camisola número 10 pela viola."Sei que é um número que vestiram grandes jogadores. Quero demonstrar que vim aqui para fazer grandes conquistas e não para 'brincar'. Estou pronto para assumir a responsabilidade", afirmou o jogador.Além de Sassuolo e Barcelona, o médio ofensivo representou Hertha de Berlim, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas e Eintracht Frankfurt.A Fiorentina não revelou os valores envolvidos no negócio nem a duração do vínculo assinado com o internacional ganês, nascido na Alemanha, que esteve perto de reforçar o Sporting em 2015.