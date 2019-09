Kevin-Prince Boateng: «Comprei três carros num dia...»

Kevin-Prince Boateng tem andado com bastante tempo livre. Depois da entrevista ao ‘Bild’, onde teceu alguns comentários a propósito de Dembelé, do Barcelona, o irreverente jogador da Fiorentina recordou aos microfones do ‘La Repubblica’ a passagem pelo Tottenham, em 2007/08, odne não foi nada feliz.

O jogador ganês, de 32 anos, assumiu sem quaisquer reservas os disparates que cometeu e um deles foi bem dispendioso…

"Não tratava o futebol como um trabalho. Era um idiota. Tinha talento, mas treinava nos limites mínimos. Passava só uma hora no relvado. Era o último a chegar e o primeiro a sair. Ia ter com os meus amigos, porque tinha dinheiro e vivia como um rei. Nunca fui ao ginásio e isso tem consequências mais tarde", revelou.

"Certo dia comprei três carros. Três carros no mesmo dia – um Lamborghini, um Hummer e um Cadillac. Agora digo aos mais novos que não se pode comprara a felicidade", rematou o jogador, que já passou por 12 clubes ao longo da carreira.