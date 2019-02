Kostas Manolas faz Roma reagir aos Óscares

A tão esperada noite dos Óscares chegou e premiou muitas obras cinematográficas, entre elas o filme ‘Roma’, que acabou por ser um dos destaques da cerimónia realizada em Los Angeles (EUA) ao arrecadar três troféus: o de melhor filme estrangeiro, melhor fotografia e melhor realizador. Facto que não escapou à Roma, adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que reagiu nas redes sociais à noite vitoriosa do seu homónimo do cinema.Num vídeo publicado no Twitter, a formação romana felicitou o cineasta Alfonso Cuarón pelos três Óscares e relembrou a histórica reviravolta da equipa diante do Barcelona, na última temporada, em jogo a contar para os quartos-de-final da Champions. Depois de ter perdido por 4-1 em Espanha, a Roma fez o ‘impossível’ na 2ª mão e venceu os catalães por 3-0, com Kostas Manolas a marcar o golo que carimbou as ‘meias’. Com imagens a preto e branco, a fazer lembrar uma película antiga, o internacional grego surge como o verdadeiro protagonista de um dos episódios mais gloriosos da história da Roma.Entretanto, o defesa lesionou-se e está em dúvida para a 2ª mão frente ao FC Porto, em que os dragões estão em desvantagem depois da derrota (2-1) em Roma.