Koulibaly relata episódio com Sarri e corrida entre estádio e hospital... para nada

Kalidou Koulibaly, central do Nápoles, relatou uma particular história que passou com Maurizio Sarri. Jogador e treinador coincidiram no clube italiano entre 2015 e 2018 e houve um episódio caricato que ainda hoje não sai da cabeça do defesa, relacionado com o nascimento do filho."A minha mulher estava na clínica e nós íamos jogar em casa nessa noite frente ao Sassuolo. Estávamos a ver uns vídeos e o meu telemóvel não parava de tocar. Sarri era o nosso treinador, um tipo muito intenso. Decidi não atender. No final, saí da sala a correr e liguei. 'Tens de vir, o nosso filho vai nascer', disse a minha mulher. Fui ter com o treinador e disse-lhe: 'Míster, tenho de ir, o meu filho vai nascer'. Ele respondeu: 'Não, não. Preciso de ti, não podes ir'. Expliquei-lhe: 'Multa-me, suspende-me. É-me indiferente, eu vou'", relatou Koulibaly.O técnico lá acabou por aceitar mediante uma condição: "'Está bem, podes ir à clínica mas tens de voltar para o jogo. Preciso de ti'", conta o central, que explicou que Sarri estava "muito nervoso e não parava de fumar".Kalidou Koulibaly estava já com o filho recém-nascido quando recebeu um telefonema do treinador: "Às quatro da tarde ligou-me: 'Vens? Preciso de ti, mesmo! Por favor'".O jogador voltou então diretamente para o estádio, a tempo do jogo, mas... foi informado de que seria suplente e questionou Sarri: "Míster, deixei o meu filho e a minha mulher. Disseste que precisavas de mim!". O treinador italiano respondeu desta forma: "Sim, preciso de ti no banco".Koulibaly acabou por entrar apenas a cerca de 20 minutos do final do jogo.