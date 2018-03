Continuar a ler

O atleta, de 20 anos, é mesmo a jóia de ouro no Racing Avellaneda, tendo já marcado 11 golos esta época, no total de 15 partidas.



O atleta, de 20 anos, é mesmo a jóia de ouro no Racing Avellaneda, tendo já marcado 11 golos esta época, no total de 15 partidas.

Lautaro Martínez, avançado do Racing Avellaneda, vai reforçar o Inter na próxima temporada. A informação foi avançada esta quinta-feira por Rolando Zarate, empresário do jogador, sendo que a transferência deverá rondar aproximadamente 24 milhões de euros.O seu atual clube ponderava manter o argentino nos seus quadros até ao final do ano civil, tendo em vista a presença na Taça Libertadores, no entanto, o jogador vai mesmo mudar-se de malas e bagagens em junho.