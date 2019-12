Lazio arranca vitória frente ao Cagliari no último 'fôlego' do jogo

A Lazio venceu esta segunda-feira fora o Cagliari, por 2-1, consolidando o terceiro lugar na liga italiana de futebol, conseguindo marcar dois golos já nos descontos depois de ter estado a perder durante praticamente todo o jogo.

A formação da casa entrou bem no jogo, relativo à 16.ª jornada da Serie A, e chegou à vantagem logo aos oito minutos, num remate de primeira do argentino Giovanni Simeone (filho do técnico do Atlético Madrid, Diego Simeone), após assistência do brasileiro João Pedro, ex-Estoril.

Com o relógio a jogar a seu favor, o Cagliari foi gerindo o jogo e anulando com relativa facilidade as tentativas da Lazio em alcançar a igualdade, tendo o intervalo chegado com o 1-0 no marcador.

Na segunda parte, o emblema da Sardenha continuou a manter a Lazio afastada da sua baliza, pelo que tudo apontava para que o Cagliari conseguisse averbar este importante triunfo.

Porém, a formação da capital italiana nunca desistiu de buscar o golo, e teve sucesso aos 90+3 minutos, quando o espanhol Luis Alberto aproveitou um mau alívio da defesa do Cagliari para rematar forte e empatar a partida.

Em vez de se conformar com a conquista de um ponto já 'fora de horas', a equipa orientada por Simone Inzaghi 'carregou' nos últimos minutos de compensação dados pelo árbitro e o esforço foi recompensado aos 90+8.

O ponta-de-lança equatoriano Felipe Caicedo (que passou pelo Sporting em 2009 por empréstimo do Manchester City) aproveitou um bom cruzamento do espanhol Jony e marcou de cabeça o golo da vitória.

Os três pontos permitem que a Lazio consolide o seu terceiro lugar na Serie A, com 36 pontos em 16 jornadas, apenas menos três pontos do que o Inter Milão e a Juventus, que partilham a liderança com 39 pontos.

Por seu turno, o Cagliari perdeu a oportunidade de se colar à Roma, de Paulo Fonseca, e continua no quinto lugar, com 29 pontos.