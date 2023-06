Lazio bate Empoli e segura estatuto de vice-campeão da Serie A, Inter termina em 3.º

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lazio assegurou este sábado o 2.º lugar na Liga italiana e o estatuto de vice-campeão, ao vencer por 2-0 em Empoli, na 38.ª e última jornada, respondendo à letra ao Inter Milão, que termina em 3.º.

Com o título entregue há muito ao Nápoles, restou à Lazio secundar o novo campeão, o que conseguiu graças aos golos marcados por Alessio Romagnoli, aos 48 minutos, e pelo espanhol Luis Alberto, aos 90'+2, já depois de Nicolo Cambiaghi ter sido expulso no Empoli (14.º colocado), aos 89'.

Horas antes, um golo solitário marcado pelo médio croata Marcelo Brozovic, aos 37 minutos, foi suficiente para o Inter Milão vencer no estádio do Torino, tranquilo nono classificado, que ainda pode ser ultrapassado no domingo pelo Monza e o Bolonha.

Os nerazzurri efetuaram um bom ensaio geral para a final da Liga dos Campeões, marcada para o próximo sábado, em Istambul (Turquia), frente ao Manchester City, que hoje também viveu um dia feliz, ao conquistar a Taça de Inglaterra, com o contributo dos portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.

A Lazio despede-se da época 2022/23 com dois pontos de vantagem sobre o Inter Milão, que aumentou para cinco o avanço sobre o AC Milan e, dessa forma, inviabilizou a possibilidade de ser ultrapassado no terceiro posto pelo rival, também já com a quarta posição assegurada, antes da receção de domingo ao Verona.

A Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, não poderá deixar o 15.º lugar, tendo contribuído para uma despedida menos amarga da Cremonese, 19.ª a penúltima posicionada, que já estava despromovida ao segundo escalão e venceu o último jogo na Série A, por 2-0.