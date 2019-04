Lazio com pena suspensa por insultos racistas

A Lazio foi esta segunda-feira punida pelos órgãos disciplinares do futebol italiano pelos episódios racistas da semana passada no jogo com o Milan , mas escapou às sanções mais gravosas.Aos romanos foi aplicada uma pena suspensa por um ano que, na eventualidade de haver novos incidentes do género neste período, obrigará ao encerramento de parte das bancadas do Estádio Olímpico de Roma.Recorde-se que os adeptos da Lazio proferiram insultos racistas para com Bakayoko e Franck Kessié antes e durante a partida em Milão, considerando o tribunal que "quase todos" os quatro mil apoiantes romanos presentes no estádio contribuíram para isso.