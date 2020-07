Lazio derrota Brescia e Immobile 'escapa' a Ronaldo no topo dos marcadores

A Lazio venceu esta quarta-feira o já despromovido Brescia por 2-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana de futebol, na qual o avançado português Rafael Leão fechou a goleada do AC Milan frente à Sampdoria.

Em Roma, os 'laziale' adiantaram-se no marcador por intermédio de Joaquín Correa, aos 17 minutos, na sequência de uma combinação com Ciro Immobile. Os mesmo protagonistas estariam na origem do segundo tento, aos 83, desta feita com o argentino a assistir o avançado transalpino.

Immobile 'faturou' o 35.º tento na Serie A e, além de praticamente ter assegurado o troféu de melhor marcador da competição, uma vez que tem mais quatro do que o português Cristiano Ronaldo (31), tornou-se igualmente no jogador italiano com mais golos numa edição do campeonato, igualando o sueco Gunnar Nordahl, que registou a mesma marca em 1949/50, pelo AC Milan.

O avançado da Lazio está, assim, a um golo de igualar o argentino Gonzalo Higuaín, recordista de tentos numa edição da Serie A, com 36, registo que alcançou em 2015/16, ao serviço do Nápoles.

Por outro lado, Immobile assegurou que a Bota de Ouro europeia desta temporada vai ser entregue em Itália - seja a ele próprio ou a Cristiano Ronaldo -, tendo em conta que ultrapassou o polaco Robert Lewandowski, autor de 34 tentos pelo Bayern de Munique esta época.

A Lazio, que já tinha garantido um dos quatro primeiros lugares da Serie A e a respetiva qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mantém-se no quarto lugar, com 78 pontos, os mesmos da Atalanta, terceira, e menos um do que Inter de Milão, segundo.