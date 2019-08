Lazio desvia Pavlovic do Benfica

Chegou a estar com um pé no Benfica - as águias estiveram mesmo em negociações com o Partizan -, mas o futuro de Strahinja Pavlovic vai passar pela Serie A. A confirmação foi dada pelo empresário Zvonimir Vukic, que à imprensa sérvia revelou a existência de um entendimento entre o clube de Belgrado e a Lazio para uma transferência a troco de 5,5 milhões de euros, num acordo que contempla a cedência por uma temporada do jovem ao emblema sérvio. Na prática, a Lazio garante já o jovem, de 18 anos, mas apenas o recebe em 2020/21.





"A oferta oficial da Lazio chegou no fim de semana e o Partizan aceitou-a. O Stahinja Pavlovic, tinha outras ofertas, algumas até mais vantajosas do ponto de vista financeiro, mas por comum acordo, e depois de analisarmos todos os aspetos, decidimos aceitar esta. É um clube de topo, que lhe pode dar tudo para evoluir", considerou o empresário do jovem defesa balcânico, em declarações ao jornal sérvio 'Telegraf'.Segundo a mesma publicação, o Benfica terá chegado mesmo a acordo com o Partizan para a transferência do defesa, mas o salário e o papel no plantel (a ideia seria integrá-lo na equipa B inicialmente) acabaram por levar à decisão deste em rejeitar a mudança para a Luz.