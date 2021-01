Lazio garante última vaga nos 'quartos' da Taça de Itália

A Lazio garantiu quinta-feira o lugar que restava nos quartos de final da Taça de Itália, ao derrotar em Roma o Parma, por 2-1.

No estádio olímpico da capital, ainda vazio por causa da pandemia de covid-19, a Lazio esteve muito tempo na frente do marcar, depois do golo de Marco Parolo, aos 23 minutos.

Os últimos minutos foram os mais intensos, sobretudo depois de Valentin Mihaila bater o guarda-redes da casa, Thomas Strakosha, aos 83, deixando no ar um provável prolongamento.

Tudo se resolveu ainda no tempo regulamentar: na sequência de um cabeceamento de Vedat Muriqi, aos 90+2 minutos, a bola mal afastada pelo guarda-redes Simone Colombi, a quem foi atribuído o golo.

Os quartos de final jogam-se na próxima semana e a Lazio jogará com a Atalanta. O jogo grande oporá os dois primeiros da Liga italiana, os vizinhos Inter e AC Milan. A Juventus, finalista vencida da última edição, joga contra a Spal, única equipa da série B ainda em prova, e o Nápoles, detentor do troféu, joga com o Spezia.