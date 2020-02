Lazio goleia Spal e ultrapassa provisoriamente Inter Milão no segundo lugar

A Lazio ultrapassou este domingp, de forma provisória, o Inter de Milão no segundo lugar do campeonato italiano, ao golear na receção à Spal (5-1), e espera agora por um tropeção dos nerazzurri frente à Udinese.

No jogo da 22.ª jornada, disputado no Estádio Olímpico de Roma, o 'bis' de Ciro Immobile (3' e 29'), que permitiu ao transalpino reforçar a liderança dos melhores marcadores, com 25, e um outro de equatoriano Felipe Caicedo (16' e 38') resolveram a partida na primeira parte, mas teve ainda mais um golo no segundo tempo para o conjunto da capital italiana, pelo holandês Bobby Adekanye (58'). Para os visitantes, Simone Missiroli (65') fez o tento de 'honra'.

A Lazio, com menos um jogo, soma 49 pontos, no segundo lugar, a seis da líder isolada Juventus, que bateu (3-0) a Fiorentina em casa, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo, enquanto o Inter é terceiro e desloca-se este domingo a Udine, pelas 19h45.

Em Bérgamo, a Atalanta podia distanciar-se da Roma, de Paulo Fonseca (mantém-se no quarto lugar, com 39 pontos), uma vez que não foi além de uma igualdade a dois golos com o Génova, que terminou o encontro com menos um jogador, face à expulsão de Behrami (82'), e segue no 18º e antepenúltimo posto, com 16 pontos.

Também com um empate, mas a um golo, terminou o duelo entre AC Milan, com o português Rafael Leão a titular, e Verona, que teve Miguel Veloso de início e ficou reduzido a 10 elementos desde o minuto 68', quando o marroquino Amrabat recebeu ordem de expulsão.

A formação milanesa é oitava classificada, em igualdade pontual com Parma e Cagliari, todos com 32 pontos, e o Verona é nono, com 30.

Antes da Udinese receber o Inter de Milão, o Lecce é anfitrião do Torino, a partir das 17h00.