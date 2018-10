Lazio-Inter em risco

O confronto entre a Lazio e o Inter, agendado para esta segunda-feira, a partir das 19h30, pode estar em risco, devido ao mau tempo que assola a capital italiana. Fortes rajadas de vento e chuvas intensas têm causado muitos problemas no trânsito na Cidade Eterna. No Twitter oficial da Comuna de Roma, foi recomendado aos cidadãos para "limitar o movimento na cidade por causa do forte vento".Perto do Estádio Olímpico de Roma são inúmeras as árvores caídas e ruas inundadas, o que dificultará a chegada dos adeptos ao recinto. O relvado está protegido da intempérie por lonas, para tentar escoar a muita água que cai no momento na capital transalpina.