Lazio perde em Florença e diz praticamente adeus à Champions

A Lazio perdeu este sábado em Florença, frente à Fiorentina, por 2-0, na 35.ª jornada da liga italiana, e praticamente 'atirou a toalha ao chão' no que concerne ao apuramento para a Liga dos Campeões.

Dois golos do avançado croata Dusan Vlahovic, aos 32 e 89 minutos, 'selaram' a vitória da Fiorentina, que ficou a perder apenas na posse de bola, 63 por cento contra 37, visto que lhe coube as melhores oportunidades de golo da partida.

Com esta derrota, a Lazio diz praticamente adeus ao objetivo de chegar a um dos primeiros quatro lugares, colocado na sexta posição com 64 pontos, a cinco da Atalanta (que joga em Parma, no domingo) e da Juventus e do AC Milan, que se defrontam no mesmo dia em Turim, todos com 69.