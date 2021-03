Lazio-Torino não se realizou: visitantes foram impedidos de viajar devido à Covid-19

Lazio e Torino tinham encontro marcado para esta terça-feira mas a bola não chegou a rolar no Olímpico de Roma. Tudo porque a formação de Turim, assolada por um surto de Covid-19 - que já tinha levado ao adiamento da receção ao Sassuolo -, não foi autorizada a viajar para a capital italiana e viu-se impedida de disputar o encontro relativo à 25.ª jornada da Serie A.





O plantel do Torino tem de cumprir isolamento até às 23h59 desta terça-feira e esta manhã, numa reunião extraordinária, a Liga não aceitou que o jogo fosse adiado, defendendo que não poderão ser abertos precedentes que possam comprometer a conclusão do campeonato nas datas previamente definidas. Os jogadores da Lazio compareceram, a equipa de arbitragem aguardou 45 minutos além da hora marcada para o pontapé de saída e deu por concluída a partida. Com isto o Torino acaba por perder na secretaria (3-0) por falta de comparência, mas o emblema de Turim já anunciou que vai recorrer da decisão.Recorde-se que já esta época sucedeu situação semelhante no Juventus-Nápoles. Os napolitanos não puderam viajar para Turim devido a um surto de Covid-19 e foram punidos com derrota por 3-0. Acontece que nos tribunais um juiz anulou a decisão das instâncias desportivas e disse que o encontro teria de realizar-se - está agendado para dia 17 deste mês.A Federação italiana já reagiu a este episódio e, em comunicado, criticou a decisão da Liga atribuir a derrota ao Torino. "Já sabíamos há vários dias que o jogo não podia ser realizado tendo em conta o protocolo das provas. A Liga precisa de fazer uma séria reflexão e arranjar forma de encaixar este jogo no calendário", pode ler-se.