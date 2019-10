Lazio vai identificar e punir adeptos com comportamentos racistas frente ao Rennes

O clube italiano Lazio anunciou esta terça-feira que vai identificar, sancionar e, eventualmente, perseguir na justiça os adeptos autores de atos de racismo durante o encontro da Liga Europa frente ao Rennes, em 3 de outubro."Para confirmar que vai defender a sua reputação e a sua tradição, o clube anuncia ter imediatamente ativado as iniciativas com vista a identificar os responsáveis e aplicar rigorosamente o código de ética, de modo a afastá-los do estádio", avança o clube romano em comunicado.A Lazio acrescenta que conta juntar-se "a qualquer processo judicial contra aqueles que, na sequência de investigação policial, sejam declarados responsáveis".Na segunda-feira, o órgão de disciplina da UEFA declarou que se iria pronunciar no dia 17 de outubro a propósito dos "comportamentos racistas" verificados durante o jogo Lazio-Rennes (2-1), do grupo F da Liga Europa, o qual foi perturbado por cânticos racistas e saudações fascistas.Na temporada passada, incidentes idênticos, e igualmente frente ao mesmo clube francês, custaram à Lazio a realização de um jogo com parte de uma bancada fechada.