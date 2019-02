Lazio vence com golo de Caicedo e sobe ao quarto lugar da Serie A

Uma grande penalidade convertida pelo equatoriano Felipe Caicedo permitiu esta quinta-feira à Lazio vencer por 1-0 na receção ao Empoli e subir ao quarto lugar da liga italiana, na abertura da 23.ª jornada.O golo do avançado que passou pelo Sporting surgiu aos 42 minutos, na sequência de uma falta do guarda-redes visitante sobre o próprio Caicedo, num encontro em que os laziale atuaram sem algumas peças influentes, como Ciro Immobile, Luís Alberto ou Marco Parolo.Os portugueses Pedro Neto e Bruno Jordão começaram a partida no banco de suplentes da Lazio, sendo que o primeiro foi mesmo lançado pelo técnico Simone Inzaghi, aos 84 minutos, para o lugar de Caicedo.Com este resultado, o conjunto romano subiu ao quarto lugar, com 38 pontos, mais dois do que o AC Milan (36) e mais três do que Atalanta e Roma (35), todos com menos um jogo, enquanto o Empoli é 17.º colocado, com 18.