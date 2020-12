Lazio vence Nápoles e reaproxima-se dos lugares europeus

A Lazio venceu este domingo na receção ao Nápoles, por 2-0, em duelo da 13.ª jornada da Serrie A, e reaproximou-se dos lugares europeus, enquanto os napolitanos falharam o 'assalto' ao quarto lugar.

O oitavo golo do capitão Ciro Immobile no campeonato, num cabeceamento em resposta a um cruzamento do montenegrino Marusic, aos nove minutos, permitiu à equipa laziale abrir o marcador, antes de avançado assistir o espanhol Luis Alberto para o 2-0 final, aos 56'.

O Nápoles, que teve o português Mário Rui como titular (saiu aos 64 minutos), falhou a ultrapassagem à Roma, treinada por Paulo Fonseca, que é quarta, com 24 pontos, mais um do que os napolitanos, depois de ter sido goleada pela Atalanta (4-1).Já a Lazio subiu ao oitavo posto, com 21, e colocou-se a dois pontos dos lugares europeus, ao voltar às vitórias, após dois jogos sem vencer.