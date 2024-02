Lazio vence Torino e sobe ao 7.º lugar da Serie A

A Lazio venceu hoje no terreno do Torino, por 2-0, numa partida em atraso da 21.ª jornada da Liga italiana de futebol, ultrapassando a Fiorentina e ascendendo ao sétimo posto da tabela classificativa.

Com o jovem português Saná Fernandes (formado no Sporting), de apenas 17 anos, no banco de suplentes, a turma romana chegou à vantagem no marcador aos 50 minutos, por intermédio do centrocampista francês Matteo Guendouzi.

E Danilo Cataldi fechou a contagem aos 56, confirmando a vitória do clube da capital transalpina, que soma agora 40 pontos, a apenas um da rival Roma - que ocupa a sexta posição, a última de acesso às provas europeias da próxima época.

Já o Torino é 10.º classificado, com 36 pontos, os mesmos que o campeão em título Nápoles, com o Inter Milão seguro na liderança com 63 pontos, mais nove do que a Juventus, segunda classificada, e com menos um jogo disputado.